Реформы на украинской железной дороге продолжаются. Если с пассажирскими перевозками, о планах усовершенствования которых любит хвалиться пресс-служба “Укрзализныци”, многое понятно - все упирается в деньги, то с грузовой составляющей дела обстоят иначе. Не так давно компания решила “усилить” свои позиции в этой сфере представителем, как их любят называть, “грузинских реформаторов”. Лидером которых принято считать Михеила Саакашвили.

Сегодня речь идет об Иракли Эзугбая - бывшем руководителе Грузинских железных дорог и соратнике Саакашвили, который в сентябре прошлого года получил должность директора по коммерческой работе и логистике ПАО “Укрзализныця”. Чем он занимался в Грузии, где успел поработать в Украине и что думают о его назначении отечественные эксперты - попробуем разобраться ниже.

Справится ли он с УЗ?

В течение семи лет Эзугбая возглавлял Грузинскую железную дорогу - с 2005 по 2012 год. Практически все время работы Эзугбая президентом Грузии был Саакашвили, давним соратником которого его и принято считать. После того как Саакашвили переехал в Украину, там же оказался и Эзугбая. Он получил должность советника главы Одесской ОГА, руководителем которой до этого был назначен экс-президент Грузии.

Примечательно, что на родине дела у Эзугбая обстоят не так хорошо, как ему, вероятно, хотелось бы. В 2013 году финансовая полиция Грузии завела против него уголовное дело. Экс-чиновника обвинили в многомиллионных махинациях с ремонтом вагонов. Его бывших соратников арестовали, а самому Эзугбая удалось скрыться от следствия. Позже его объявили в розыск.

В сентябре минувшего года глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак анонсировал назначение Эзугбая руководителем направления по грузовым перевозкам в УЗ. Жмак тогда заявил, что познакомился с ним в Одессе, пока тот работал советником Саакашвили по вопросам инфраструктуры.

"В течение года я убедился, что Иракли – специалист очень высокого класса. Когда мне предложили принять участие в конкурсе, я в первую очередь обратился к нему за советом по поводу его опыта реформирования грузинской железной дороги", - сказал он в интервью “Экономической правде".

Комментируя информацию об уголовном деле против бывшего грузинского чиновника на родине, Жмак назвал происходящее политическим преследованием, которое там якобы применяли ко всем соратникам Саакашвили. “Эти уголовные дела довольно смешные”, - заявил он.

Перед назначением в УЗ Эзугбая входил в состав учредителей компании “Дженерал Контейнер Сервисес”, однако в августе 2020-го вышел из их числа.

В экспертной среде к назначению бывшего грузинского чиновника на одну из ключевых должностей в “Укрзализныце” отреагировали неоднозначно. В частности, политический обозреватель Тарас Березовец прямо указал на риски подобного кадрового решения от руководства УЗ.

“Направление грузовых перевозок “Укрзализныци” возглавит соратник Саакашвили, Иракли Эзугбая, экс-глава Грузинской железной дороги. На родине его обвиняют в разворовывании $40 млн. Население Грузии 3,7 млн, в Украине порядка 42 млн, значит тут можно будет украсть в 10 раз больше”, - отметил он незадолго до самого назначения.

В свою очередь, Анатолий Матиос, с 2014 по 2019 год возглавлявший Главную военную прокуратуру Украины, даже усомнился в целесообразности такого решения с точки зрения государственной безопасности.

“Почему руководство “Укрзализныци” - Жмак и иностранец Эзугбая, не имея доступа к гостайне, пользуются всей тайной информацией о военных и других переводах и куда/кому они ее поставляют?”, - написал он в своем Facebook.

На этом моменте акцентирует внимание и замминистра инфраструктуры (2016-2019) Виктор Довгань. “Если в отношении его в Грузии было уголовное производство, может ли Украина предоставить менеджеру допуск к государственной тайне? Кроме того, он управлял относительно небольшой железной дорогой. Справится ли он с УЗ? Тут много вопросов”, - говорит он.

Зарубежный опыт или давление на бизнес?

После своего назначения новый менеджер УЗ заявил о намерении подобрать для Украины наиболее подходящую модель развития железной дороги. Дескать, надо изучить методологию формирования тарифа на доступ к инфраструктуре, рассчитать расходы, обсудить все это с отечественными грузоотправителями.

“Мы превращаем УЗ в вертикально интегрированную железную дорогу, которая согласно бизнес-стратегии разделится на пассажирские перевозки, грузовые перевозки, инфраструктуру и ремонт. Наши силы и инвестиции будут сосредоточены только на этих направлениях”, - рассказал он в ноябрьском интервью порталу “Минтранс”.

Он также пообещал сохранить работу Центра транспортной логистики, оптимизировать бизнес-процессы в компании и вывести ее из кризисного пике, в котором УЗ оказалась в “карантинном” 2020 году.

Планом на 2021-й Эзугбая назвал выход на доходность 2019 года по грузовым перевозкам, запуск “электронного наряда” и выстраивание прямого контакта в грузовладельцами.

Нельзя сказать о том, что первые шаги и кадровые решения нового директора по логистике УЗ были успешными. В экспертной среде указывают, что в ноябре прошлого года компания недополучила как минимум 400 млн гривен прибыли на перевозках зерновых грузов и полувагонами. Это связывают с соответствующим решением Эзугбая относительно тарифов.

“Суть в том, что после своего назначения в УЗ грузинский “реформатор” в одностороннем порядке принял решение о снижении вагонной составляющей тарифа”, - пишет в Facebook Виталий Кузовков, отдельно напоминая о “коррупционном шлейфе”, который тянется за Эзугбая на родине.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, одностороннее снижение вагонной составляющей в тарифе на грузоперевозки "Укрзализныцей" является давлением на бизнес.

"Я в этом вижу очередной инструмент давления на бизнес. Заказчики услуг – им что важно? Цена. И заказчик пойдет к тому, кто предложит наименьшую. Что делать другим перевозчикам (которые уже имели с УЗ долгосрочные контракты по ценам в три раза выше)? Тоже снижать цену. О каком конкурентном рынке мы говорим? Мы потом столкнемся вообще с еще большим простоем вагонов УЗ. Будут расти убытки владельцев вагонов, и продлится уничтожение любой конкурентной среды", – заявил Охрименко “Экономическим новостям”.

Эксперт прогнозирует, что убытки УЗ будут расти и "осядут доходами в карманах заказчиков уничтожения государственного предприятия".

По данным СМИ, именно Ираклий Эзугбая в одностороннем порядке принял решение о снижении вагонной составляющей тарифа.

Еще одно неоднозначное решение нового менеджмента логистического подразделения УЗ – это введение “голландских аукционов” для распределения вагонов. Главное отличие такого аукциона от традиционного (“английского”) – это не повышение, а понижение цены. Стоимость снижается до того момента, пока один из участников торгов не выразит желание приобрести товар, в данном случае – вагоны. К слову, на первых таких аукционах в феврале 2020 года было продано четыре десятка вагонов-зерновозов, позже их счет пошел на сотни. Практика продолжается и по сей день, на что уже обратили внимание в Европейской бизнес-ассоциации.

“Сам механизм реализация этих правильных целей [обновления подвижного состава] к сожалению, подтверждает правило – в Украине нельзя просто сократить парк вагонов, нужно при этом еще кое-кого удовлетворить. По сути это был такой договор: хорошо, мы вам разрешим списать вагоны и полувагоны, но вы взамен должны организовать для нас возможность пользоваться вагонами “Укрзализныци” по интересным для нас ценам. А как я проанализировал, это будет для них даже выгоднее, чем содержание своих вагонов”, - пояснил участник Комитета по логистике ЕБА Юрий Щуклин в комментарии ZN.ua.

Цель: уничтожить все прибыльное?

Политический эксперт Дмитрий Спивак утверждает, что бывшему “реформатору” из Грузии удалось полностью взять власть на украинской железной дороге в свои руки. Более того, получается так, что под его управлением оказалось именно самое прибыльное направление в УЗ.

“Задачу поставил простую - уничтожить все прибыльные госпредприятия, все активы перетащить на свои фирмы, например, уничтожая госпредприятие “Лиски”, а это почти 120 га земли, контейнерные перевозки… Эзугбая решил уничтожить все эти “Лиски”, все платформы передает в компанию “Центр транспортной логистики”, к которому имеет какое-то отношение…”, - заявил эксперт в эфире телеканала “112 Украина”.

“Эзугбая развернул мощнейшую деятельность по уничтожению прибыльных госпредприятий, изъятию у них прибыльных активов, инфраструктуры, контейнеров, всего того, что приносило прибыль, и передача всего этого в частные руки”, - резюмировал он.

Отдельно он указал на то, что компании “Дженерал Контейнер Сервисес”, с которой был связан Эзугбая, вместе с компанией “Ресойл” получили первый контейнерный поезд от “Лисков”. В связи с этим он призвал обратить внимание украинских правоохранителей на деятельность бывшего грузинского топ-менеджера.

Подобным образом Спивак комментирует недавние решения руководства УЗ, которое решило отнести локомотиворемонтные и вагоноремонтные заводы к непрофильным активам. По информации СМИ, среди активов, рассматриваемых для реализации, в презентации указаны Днепропетровский тепловозоремонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Киевский электровагоноремонтный завод. Также в список вошли Дарницкий, Стрыйский, Панютинский вагоноремонтные заводы.

Помимо вышеназванных, могут попасть еще несколько крупных предприятий - Староконстантиновский и Коростенский заводы железобетонных шпал, щебневые карьеры, Киевский электротехнический завод “Транссигнал” и другие.

Комментируя резонансное решение, Эзугбая пояснил, что непрофильными активами УЗ будут считаться те, которые не имеют отношения к ж/д инфраструктуре, подвижному составу и диспетчеризации. В нынешнем году менеджмент компании рассчитывает в результате так называемой “оптимизации” дополнительно заработать порядка 5 млрд гривен. Насколько реален такой прогноз - сейчас сказать сложно. Первые итоги можно будет подводить после полноценного старта “распродажи”.

“Усиление” из Грузии - помог ли Украине опыт зарубежных реформаторов

Иракли Эзугбая - далеко не первый гражданин Грузии, который получил высокую должность в Украине. Эта практика начала широко применяться после 2014 года и продолжается до сих пор. Попробуем разобраться, удалось ли им добиться успехов в новой стране и могут ли их кейсы стать положительным примером.

Едва ли не самым известным грузином, который продолжил карьеру в Украине, является Михеил Саакашвили. Бывший президент Грузии, который связан с Украиной со времен учебы в КНУ им. Шевченко, в мае 2015 года получил ее гражданство. Тогда же он возглавил Одесскую ОГА, взяв в свою команду еще нескольких вчерашних граждан Грузии. Так, прокуратуру области возглавил Давид Сакварелидзе - бывший высокопоставленный чиновник грузинской прокуратуры. Руководить одесской полицией поручили экс-замглавы МВД Грузии Георги Лорткипанидзе. Нельзя однозначно сказать, насколько эффективна была работа грузинской команды в Одессе, поскольку уже в следующем году все они подали в отставку из-за конфликта Саакашвили с руководством страны. С тех пор первый успел лишиться украинского гражданства, снова его обрести и трудоустроиться в Нацсовете реформ при президенте Владимире Зеленском. Сакварелидзе является одним из лидеров партии Саакашвили “Движение новых сил”, а судьба Лорткипанидзе в Украине вовсе неизвестна - активного участия в политической жизни и государственном управлении он со времен работы в Одессе не принимает.

Две бывших грузинских чиновницы после 2014 года стали руководительницами украинских силовых органов. Речь идет об Эке Згуладзе и Хатии Деканоидзе. Обеим удалось получить украинское гражданство, в 2015 году первая была назначена замминистра внутренних дел Украины (при нынешнем министре Арсене Авакове), а вторая стала руководительницей Национальной полиции. Их карьера в Украине была недолгой - обе продержались в должностях около года, а основным их успехом в стране называют реформу полиции. Оценка этой реформы до сих пор неоднозначна в обществе: кто-то считает, что украинские копы стали настоящей опорой и оплотом безопасности граждан, по мнению других, современная патрульная полиция не способна решать поставленные перед ней задачи.

Случай с Деканоидзе вовсе примечателен тем, что после работы в Украине она восстановила грузинское гражданство и вернулась на родину. Сейчас она - один из лидеров местной оппозиции и, судя по всему, не особо вспоминает свою карьеру в Киеве. Похожая история и со Згуладзе, которая, по неофициальной информации, после отставки выехала во Францию, где проживает в настоящее время с семьей.

Назначение вчерашних или нынешних иностранцев в структуры управления стратегическими компаниями - не есть нормой, считают в украинском парламенте. Член транспортного комитета Верховной Рады Николай Величкович убежден, что приоритет в таких случаях нужно отдавать украинцам.

“Для помощи в управлении такими объектами могут привлекаться специалисты с международным опытом, но точно не те, кто имеет хоть какие-то коррупционные риски в своих странах или преследования за какие-то предварительные коррупционные действия. На мой взгляд, они не имеют права управлять или даже работать в наших государственных предприятиях. Им там не место. Люди, которые преследуются за коррупционные злоупотребления, не могут быть в структуре украинских предприятий, в частности, и в УЗ”, - говорит Величкович, комментируя назначение Эзугбая в УЗ.

Похожее мнение высказал другой нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Он отметил, что практически все “гипер-супер реформаторы” иностранного происхождения заканчивали свои каденции на руководящих должностях в Украине в лучшем случае - ничем, в худшем - обысками правоохранителей.

“Я считаю, что все игрища с иностранцами - когда они становятся членами наблюдательных советов УЗ и еще хуже - руководителями профильных направлений в УЗ - это просто попытка скрыть определенные процессы финансовые, которые продолжаются в этих государственных монополиях - УЗ, Нафтогаз, Укрпочта, Укрэнерго ну и Укроборонпром. Это не просто ошибка - это умышленное уничтожение государственных предприятий, специальные попытки чтобы обанкротить УЗ”, - считает нардеп, критикуя, в том числе, назначение Эзугбая.

Судить о том, насколько оправдано привлечение иностранных менеджеров к управлению украинскими предприятиями, в том числе стратегическими, каждый может по-своему. Однако, если оглянуться на опыт предыдущих громких назначений и проанализировать их работу в Украине, можно допустить, что будущее сферы грузовых перевозок на отечественной железной дороге сегодня выглядит не таким радужным, как того бы хотелось. Особенно в контексте резонансных решений ее новых менеджеров, поставивших под угрозу не только стабильность этого направления, но и во многом всей отрасли. Это не может не вызывать беспокойства как у отечественного бизнес-сообщества, которое максимально заинтересовано во взаимовыгодном и паритетном сотрудничестве с компанией, так и обычных пассажиров, десятки тысяч которых ежедневно пользуются услугами железной дороги.

Андрей Лукьянченко

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Автор: Андрей Лукьянченко