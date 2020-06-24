Непогода на Западной Украине: абитуриентам из проблемных регионов советуют сдавать ВНО позже

Основная сессия ВНО стартует уже завтра и продлится до 17 июля.

Абитуриентам из западных регионов, где бушует непогода, советуют дождаться дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и тогда сдать тесты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

В частности, в УЦОКО обратились к участникам оценивания из Закарпатья, Львовщины, Прикарпатья и Буковины.

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"Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО. Наши коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат Вас и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которую Вы должны подать", - заявили в Центре.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО в Украине стартует завтра и продлится до 17 июля.

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