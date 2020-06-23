ВНО и вступительная кампания 2020: даты проведения, правила и условия

Внешнее независимое оценивание и поступление в вузы в этом году будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Уже совсем скоро в Украине стартует основная сессия Внешнего независимого оценивания. Оно будет проходить в этом году в особых условиях – с соблюдением противоэпидемических правил в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

ВНО 2020: даты и условия проведения

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Основная сессия Внешнего независимого оценивания в 2020 году пройдет в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля. Соответствующее разрешение на его проведение накануне дала Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. И начнется ВНО заданиями по математике.

Во время его проведения будут соблюдены следующие меры безопасности:

к тестированию не допустят лиц с кашлем, насморком или температурой свыше 37,5°C – их сразу будут отправлять домой;

в аудиториях будет до 15 учащихся, все должны быть в масках и с антисептиками;

расстояние между участниками тестирования должно быть не менее 1,2 м.

Пункты проведения ВНО, в свою очередь, будут обеспечены необходимыми средствами защиты, а именно: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков. Также должна проходить обязательная дезинфекция помещений и организована утилизация использованных масок.

Вступительная кампания 2020 году: когда и как будет проходить

В этом году из-за карантина были смещены сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения, однако сама процедура вступления, как уверяют в Минобразования, не будет отличаться от прошлогодней.

Планируется, что вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации электронных кабинетов. Прием заявлений продлится с 13 до 22 августа, а для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО – до 16 августа. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.

Зачисление абитуриентов на бюджет будет осуществляться до 5 сентября. С 15-17 сентября в Украине начнется учебный год 2020-2021 для первого курса.

Особенности нынешней вступительной кампании

Президент Владимир Зеленский, учитывая эпидемическую ситуацию в стране, разрешил школьникам-выпускникам получить аттестат без обязательного ВНО. Соответствующий закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учеников.

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Таким образом, выпускники школ, которые в этом году не планировали поступать в вузы, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО. В то же время завершающие обучение школьники имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО).

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, в свою очередь, отметила, что освобождение от сдачи государственной итоговой аттестации не отменяет необходимость писать Внешнее независимое оценивание для тех, кто стремится стать студентами вузов.

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