ВНО 2020: топ-5 каналов на YouTube для подготовки к тестированию

На самых популярных каналах в YouTube содержатся онлайн уроки по разным предметам.

Сроки проведения нынешнего внешнего независимого оценивания сместились, а точные его даты зависят от эпидемической ситуации в стране. Однако, как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, ВНО 2020 состоится при любых обстоятельствах и его участникам нужно готовиться к тестированию.

Во время подготовки к сдаче ВНО поступающим будут полезными самые популярные каналы на YouTube. Они содержат видеоуроки по разным предметам, записи вебинаров, а также лайфхаки для подготовки и сдачи нынешнего ВНО.

YouTube-каналы для подготовки к ВНО 2020

ZNOUA

Размещенные на канале видеоуроки касаются прежде всего истории Украины, английского языка, украинского языка и литературы. Однако здесь есть видеолекции также по другим предметам.

Подготовка к ВНО

На этом YouTube-канале можно найти видеоуроки по различным дисциплинам. Немало видеоконспектов уделяется подготовке к ВНО по английскому языку, украинской литературе, истории Украины.

Be Smart

Этот проект предлагает помощь по подготовке к ВНО онлайн. Речь идет о различных предметах: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология и английский язык.

EdEra

Студия онлайн-образования Educational Era предлагает курсы подготовки к ВНО. Так, в отдельной рубрике "Готовься к ЗНО по EdEra" есть видеоуроки по украинскому языку и литературе, истории, математике, биологии и английскому языку.

На всі двісті

Готовиться к сдаче тестов помогает преподаватель Анна Огойко. Речь идет именно о видеоуроках по украинскому языку. Лекции разбиты на несколько рубрик, а именно – "Типичные ошибки в сочинениях ВНО", "5 самых проблемных заданий ВНО (и как их делать!)", "Типичные задания ВНО", "Проблемные вопросы украинского языка".

Ранее УНИАН рассказывал, когда и при каких условиях состоится нынешнее внешнее независимое оценивание.