Когда состоится ВНО 2020: даты проведения и особенности тестирования

Основная сессия ВНО может начаться в конце июня, однако все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Пандемия коронавируса и введенные с целью ее сдерживания карантинные ограничения внесли изменения в планы проведения нынешнего внешнего независимого оценивания. В то же время в Министерстве образования и науки уверяют, что ВНО-2020 состоится при любых обстоятельствах.

Когда пройдет ВНО в 2020 году

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Министерство, опираясь на рекомендации врачей, подготовило два сценария проведения тестирования – все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Так, планируется, что внешнее независимое оценивание состоится с 25 июня по 17 июля. Перед тем, 15-17 июня, может быть проведено пробное ВНО. Конечно же, это станет возможным, если в Украине не ухудшится ситуация с коронавирусом.

Если ВНО не удастся провести в указанные даты, тогда тестирование, скорее всего, перенесут на конец августа – начало сентября.

ВНО 2020: особенности тестирования

Нынешнее тестирование будет проходить с усиленными мерами безопасности. В частности, в аудиториях во время сдачи ВНО будут находиться не более 15 абитуриентов, а дистанция между партами составит 1,5 метра.

При этом все участники ВНО и инструкторы будут в масках и с дезинфекторами.

Кроме того, будет проводиться температурный скрининг, а также дезинфекция и проветривание помещений.

Вступительная кампания-2020

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С учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации сроки проведения вступительной кампании в 2020 году сдвинут на месяц, а именно – на август.

Так, прием заявлений и документов для поступающих по результатам ВНО продлится с 13 до 22 августа, а для поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания в учреждении высшего образования, – до 16 августа.