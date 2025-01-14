В ВСУ действительно есть дефицит в людях, утверждает Николай Мельник, и причина этому - "проваленная мобилизация".

Чтобы в Украине не пришлось снижать мобилизационный возраст до 18 лет, нужно преодолеть коррупцию в системе мобилизации, считает старший лейтенант ВСУ, бывший командир роты 47 отдельной механизированной бригады Николай Мельник. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Он подтвердил, что в ВСУ действительно есть дефицит в людях, и причина тому - "фактически проваленная мобилизация". По словам Мельника, людей, которые незаконно избежали мобилизации, "на порядок" больше, чем мобилизованных.

По его мнению, прежде всего нужно "навести порядок в мобилизации, что включает борьбу с коррупцией в системе мобилизации, и в бронировании стратегических предприятий".

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"Если этого не будет, то есть если мы не проведем действительно всеобщую мобилизацию, от которой невозможно будет откупиться, тогда другого выхода, чем мобилизовать 18-летних не будет", - заявил военный.

Он также привел данные, что здоровых мужчин в возрастной категории от 18 до 24 лет "в три раза меньше, чем в той категории, которую мы называем от 25 до 55".

"Сейчас идет обычное передергивание. Коллективный Запад вместо того, чтобы нести ответственность за то, что не вовремя предоставляет военную помощь, что отражается на нашей обороноспособности, делает подмену понятий", - отметил Мельник.

По его мнению, Запад "исходят из своих воспоминаний, что во время Второй мировой мобилизация действительно была тотальная".

Мобилизация с 18 лет: последние заявления

Как сообщал ранее УНИАН, советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Украина должна будет решить вопрос с мобилизацией 18-летних. "Это то, что Украине придется решать, даже если мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им боеприпасы, в которых они нуждаются", - отметил он.

Что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст, сказал недавно советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц. По его словам, это решение сможет помочь стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом", зато можно призвать "сотни тысяч новых солдат".

По мнению бывшего командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, не надо мобилизовать 18-летних. Чтобы улучшить ситуацию на поле боя, утверждает он, надо "мотивировать людей".

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