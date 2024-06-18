Российские войска убили в Украине десятки религиозных деятелей.

Руководство Русской Православной Церкви получило задание попытаться убедить мировую религиозную общественность в том, что не Россия совершает кровавые преступления, а Украина нарушает международные принципы в сфере религиозной свободы.

По информации Государственной службы по этнополитике и свободе совести, патриарх Кирилл, который призывал к геноциду и провозглашал захватническую войну "священной", должен встретиться с религиозными деятелями, чтобы убедить их, что "зло - это добро, а ложь - правда".

"В связи с этим Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести считает необходимым напомнить, что Украина на протяжении своей независимости была домом религиозной свободы, в котором сосуществуют и пользуются равными правами верующие всех религиозных традиций", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что с начала российской агрессии в 2014 году российская оккупация как Крыма, так и Донбасса сопровождалась погромами евангелических церквей, гонениями на греко-католиков и православных Киевского патриархата.

"Священнослужителей и активных мирян избивали, заковывали в наручники, запугивали, запрещали совершать богослужения на украинском. Захват молитвенных зданий, избиение священнослужителей набрали системный характер. Десятки баптистских, пятидесятнических церквей, "Залов Царств" Свидетелей Иеговы, молитвенных домов мормонов и адвентистов, здания христианских учебных заведений, в том числе и Донецкий Христианский университет, были захвачены пророссийскими боевиками и превращены в военные казармы, военные тренировочные базы или админздания", - указано в сообщении.

Кроме того, с началом широкомасштабного вторжения россияне убили более 40 священников и пасторов, монахов, преподавателей духовных учебных заведений были убиты российскими военными во время оккупации Киевской, Черниговской, Херсонской областей; большое число священнослужителей погибло во время обстрелов Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Также российские войска полностью уничтожили или повредили по меньшей мере 630 храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей.

Задокументированы факты захвата религиозных сооружений российскими военными, которые использовали их как военные базы или как прикрытие для огневых позиций. Некоторые религиозные сооружения были разграблены россиянами, закрыты или перепрофилированы в административные здания.

Кроме этого, РПЦ играет далеко не последнюю роль в индоктринации депортированных украинских детей.