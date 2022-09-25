В КГГА предупредили, что стоит быть готовыми идти на "дистанционку" в любой момент.

На сегодня в Киеве 99% садиков и школ готовы к зиме. Однако температура в классах столичных школ ожидается в пределах 17-20 °C тепла.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет "Вечерний Киев".

По его словам, лучше всего к отопительному сезону готовы в учебных заведениях таких районов Киева, как Оболонский, Святошинский, Соломенский, Днепровский, Голосеевский, Шевченковский районы: там 100% готовности. На процент отстает Дарницкий, на несколько процентов — Подольский и Печерский.

Видео дня

Наихудшая ситуация в Деснянском районе-93%.

"С аутсайдером сейчас работаем и к началу отопительного подтянем", - уверяет Мондриевский.

Он отметил, что температура в классных комнатах киевских школ ожидается в пределах 17-20°C, в спортивных залах 15-17°C.

"Понимаю, что всех родителей, особенно тех, кто пережил холодный экстрим в школах в 90-е годы прошлого века - интересно, что с отоплением в школах и детсадах. Сейчас это один из самых частых вопросов после вопросов об укрытии", - подчеркнул Мондрыивский.

Вместе с тем уверять, что "все будет как запланировали", Мондриевский не будет.

"Зима будет сложной, и в случае отключений надо быть готовыми идти на дистанционку. Однако должны держаться. Ведь только тогда все будет Украина", - отметил Мондриевский.

Отопительный сезон во время войны

8 июня правительство создал штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

23 июня 2022 года министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заверил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

1 июля в Минэнерго рассказали, чего ждать от будущего отопительного сезона.

4 июля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина из-за оккупации или уничтожения потеряла около трети тепловых электростанций.

6 июля 2022 года стало известно о том, что Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов температурный минимум может составить 16 градусов.

9 августа в Минэнерго подтвердили, что зимой придется экономить на отоплении квартир.

В Кабмине прогнозируют, что этот отопительный сезон станет самым сложным в истории Украины.

Председатель КГГА Петр Пантелеев отмечал, что зима 2022/2023 года для каждого киевлянина должна стать проверкой способности хранения тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: