Кабмин продолжает ремонт критической инфраструктуры.

Кабинет министров выделил 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса материальных резервов для устойчивого прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск - это террористические акты России против критической инфраструктуры. Поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривень на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием", - отметил премьер.

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По его словам, параллельно с закупками Кабмин продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - написал премьер.

Война в Украине и отопительный сезон:

В конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

1 июля в Минэнерго рассказали, чего ждать от предстоящего отопительного сезона.

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