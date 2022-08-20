В КГГА подчеркнули, что месседжи от городской власти Киева нужно воспринимать как призыв к тотальному энергосбережению.

Зима 2022/2023 года для каждого киевлянина должна стать проверкой способности сохранения тепла.

Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал в эфире телемарафона, комментируя ситуацию относительно будущего отопительного сезона в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, что в домах киевлян якобы ожидается плановое снижение температуры на несколько градусов, Пантелеев отметил: "Я хочу опровергнуть эту информацию. Ведь нормативы не менялись по стране. Киев не является какой-то отдельной частью. Поэтому мы будем ориентироваться на общепринятый норматив - это +18 градусов".

Он добавил, что месседжи от городских властей Киева нужно воспринимать как призыв к тотальному энергосбережению.

"Эта зима должна для каждого руководителя предприятия, предпринимателя, руководителя школы, садика, каждого киевлянина стать проверкой способности сохранения тепла и других энергоресурсов", - сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА также добавил, что сейчас 70% города имеет горячее водоснабжение.

"Нынешняя подготовка к зиме - необычная: мы работаем в условиях комендантского часа, в условиях дефицита денежных ресурсов. Поэтому времени заняла эта работа больше. Впрочем, мы сделали то, что планировали. То есть тот технический минимум работ, который необходим для устойчивого прохождения отопительного сезона, выполнен. И мы уверенно смотрим сейчас и на начало, и на прохождение отопительного сезона", - подытожил Пантелеев.

Кроме того, он отметил, что на случай непредвиденных ситуаций город закупает резервное топливо - мазут, а также предусматривает возможность использования передвижных котельных.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал готовиться к сложному отопительному сезону в Киеве. При этом местные власти делают все возможное, чтобы местные жители были с теплом. Горожанам также следует это сделать и на всякий случай приготовить теплые вещи и одеяла.

"Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18. Могут быть и перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все для того, чтобы этого не было", — сказал Кличко.

Он добавил, что на случай перебоев с электричеством в Киеве есть генераторы, а если не будет газа или отопления — запасы мазута.

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