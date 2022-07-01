У власти уже есть утвержденные планы на зиму для населения.

Украинское правительство ожидает, что предстоящая зима и отопительный сезон будут тяжелыми, однако сейчас уже есть утвержденные планы для успешного прохождения этого периода. Речь идет в первую очередь о соблюдении баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона.

Об этом в эфире ICTV заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы ожидаем сложный сезон даже не с точки зрения ресурсов, а с точки зрения того, что идет война. К сожалению, мы теряем генерации, происходят постоянные обстрелы станций и соответствующих путей снабжения, железной дороги. Мы готовимся очень ответственно к этому, понимая имеющиеся риски", — сказал он.

Галущенко также рассказал, придется ли украинцам этой зимой уменьшать температуру в квартирах и домах, чтобы сэкономить газ. Министр отметил, что сейчас речь идет не о том, чтобы сэкономить, а о соответствии евростандартам.

"Температура должна исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах и из того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что мы находимся в войне... В Министерстве развития общин и территорий отмечалось, что речь идет о температуре в помещении от 18 до 20 градусов", — сказал он.

Галущенко добавил, что Кабмин работает над тем, чтобы обеспечить страну углем путем собственной добычи. Кроме того, рассматривается минимально необходимый объем импорта по железной дороге и импорт через европейский рынок.

"Речь идет о небольших объемах, которые будут служить дополнительным резервом для прохождения зимы", — пояснил министр.

Галущенко заверил, что сейчас власть делает все, чтобы удержать тарифы на коммунальные услуги, на электричество и газ.

Напомним, несколько ранее парламент сделал первый шаг к запрету повышения тарифов на газ и отопление.

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