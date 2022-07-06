В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов.

Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина. Как отмечается в материале, снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов правительство может уже в ближайшее время.

Принять такое решение собирались на прошлой неделе, но, как сообщили источники в правительстве, еще не согласованы некоторые детали документа.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что тепло в квартиры украинцев в этом году будет подаваться таким образом, чтобы температура не превысила 18-20 градусов. Минимум составит 16 градусов.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Чернышов заверил, отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

4 июля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина из-за оккупации или уничтожения потеряла около трети тепловых электростанций.

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