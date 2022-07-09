Сейчас этот вопрос обсуждается, в Кабмине анализируют опыт европейских государств.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Минэнерго Украины не исключают, что минимальная температура в жилых помещениях зимой может быть снижена.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается, в Кабмине анализируют опыт европейских государств, прежде чем снизить температурный режим в домах и квартирах.

"Вопрос об уменьшении обсуждается. В условиях войны, если есть возможность экономить ресурсы, мы это поддерживаем", — сказал он.

Отопительный сезон во время войны:

23 июня 2022 года министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заверил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

4 июля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина из-за оккупации или уничтожения потеряла около трети тепловых электростанций.

6 июля 2022 года стало известно о том, что Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов температурный минимум может составить 16 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: