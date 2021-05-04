Регион переходит в «оранжевую» карантинную зону.

В Житомирской области с 5 мая отменяется «красный» уровень эпидемической опасности.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на Правительственном портале.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области на протяжении последнего месяца значительно улучшилась эпидситуация.

«Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за месяц в три раза. Загруженность коек с кислородом меньше целевого показателя и составляет 39%. Уровень госпитализации - менее 60 человек на 100 тысяч и составляет 59 человек на 100 тысяч населения. Коэффициент выявления новых случаев в течение 7 дней составляет менее 16%. И охват тестированиями превышает установленный постановлением правительства показатель почти в два раза», - сообщил Ляшко.

Он добавил, что на сегодня есть все предпосылки для выхода из «красного» уровня эпидопасности. И поскольку все еще наблюдается превышение на 5% эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе будет действовать «оранжевый» уровень эпидемической опасности.

Председателю Житомирской ОГА Виталию Бунечко поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер. Также он должен обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных громад, и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

Карантин в Украине: ситуация на сейчас

На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности находятся 7 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

3 мая в Украине было выявлено 2 тыс. 472 новых случая COVID-19, от осложнений болезни умерли 166 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли - 44 тыс. 916.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева