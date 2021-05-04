За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки выявили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника.

Читайте такжеУже осенью Украину ждет COVID-21, коллективный иммунитет не поможет - врачОб этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в соцсети.

По его данным, за сутки госпитализированы 1 325 человек; зафиксировано 166 летальных случаев; выздоровели 7 815 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки 17 549 (в частности методом ПЦР-11 817, методом ИФА-1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 072).

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 088 410 человек;

выздоровели - 1 689 630 человек;

летальных исходов - 44 916;

проведено ПЦР-тестирований - 9 498 958.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

919 человек привито против COVID-19 за сутки 3 мая 2021 года в Украине.

756 022 человека привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область - 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область - 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область - 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область - 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская - 12 случаев/ 38 прививок;

Запорожская область - 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 100 случаев/ 64 прививки;

Кировоградская область - 62 случая / 20 прививок;

Луганская область - 21 случай / 0 прививок;

Львовская область - 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область - 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область-85 случаев / 30 прививок;

Ровенская область - 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область - 60 случаев/ 24 прививки;

Тернопольская область - 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область - 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область - 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 253 случая/ 42 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область - 20 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки.

По состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая