Оккупанты пытаются создать конфликты между местными жителями.

Россия проводит информационно-психологические операции против жителей Никопольского района.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что на этой неделе в информационном пространстве района появились провокационные сообщения от пустых профилей. В них говорится о том, что жителям Никополя наплевать на жителей Каменки, Водяного и Энергодара и наоборот.

По его словам, таким образом враг пытается разрушить общение между местными жителями и заблокировать получение информации с оккупированных территорий. Он привел тезисы, которые используют оккупанты:

Нас обстреливают потому, что ВСУ уничтожают орков на том берегу, надо прекратить огневое поражение военных целей.

"Напомню, что около трех недель назад армия РФ начала обстрелы наших городов и сел с использованием РСЗО без какого-либо предварительного огневого поражения со стороны ВСУ", - пояснил глава РВА.

ВСУ обстреливает населенные пункты на том берегу.

"На самом деле, такие обстрелы осуществляются войсками РФ с прилегающих к Энергодару и Каменке территорий. Цель - создать необходимый для СМИ инфоповод, настроить население оккупированных территорий против государства Украина, ее вооруженных сил", - написал Евтушенко.

Власть, полиция, ТрО, ВСУ и другие службы работают не так/недостаточно/не работают.

"Цель - ослабить доверие и взаимодействие между населением и указанными органами и должностными лицами, уменьшить способность территории к эффективному сопротивлению. Напомню вам, что именно благодаря совместным и эффективным действиям населения, власти, ТрО, ВСУ и силового блока территория Никопольского района не была оккупирована с первых дней войны", - отметил он.

Евтушенко отметил, что враг использует информационно-психологические операции, чтобы углубить существующие и создать новые конфликты между социальными группами и территориями.

"Для проведения ИПСО враг использует иррациональную склонность земляков к срачам в сети "Интернет". Поэтому, будем взвешенными, верим друг другу и ВСУ", - подчеркнул он.

Напомним, что 7 августа российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. В результате обстрела без воды осталось семь тысяч жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: