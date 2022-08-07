Оккупанты повредили насосную станцию.

Российские оккупанты продолжают ракетный и артиллерийский террор Никопольского района. Они обстреляли его территорию второй раз за день. Снаряды попали в насосную станцию, в результате чего без воды осталось 7 тысяч жителей.

Информацией о бомбардировках мирного украинского населения поделился руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Под огонь вражеских "Градов" попала Червоногригоровская община. Туда прилетели 20 российских снарядов. Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел общины — это почти 7 000 человек", — написал Резниченко.

Под бомбардировки также попали несколько дачных домов. На местах ударов возникли пожары, однако спасатели оперативно справились с огнем.

Напомним, воскресным утром, 7 августа, УНИАН сообщал об ударах по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли его территорию 60 снарядами из "Градов". В результате бомбардировок в Марганце пострадали два человека, один из них, 64-летний мужчина, был доставлен в больницу. Своими ударами россияне повредили около 50 домов, автомобили и автобусную остановку.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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