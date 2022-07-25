Под Запорожьем сработала система противовоздушной обороны.

Российские оккупанты вечером, 24 июля, ударили по Никопольскому району Днепроперовской области. Захватчики били из ракетных систем залпового огня.

Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, под удар попали прибрежные территории района.

"Враг, используя РСЗО, обстрелял несколько прибрежных территорий нашего района", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что среди людей пострадавших нет, здания так же не повреждены. Евтушенко призвал местных жителей не паниковать.

В свою очередь секретарь Запорожской городской администрации Анатолий Куртев сообщил, что "прилетов" в городе нет.

"Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали вне города", - подытожил представитель местной власти.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко сообщил, что российские захватчики в оккупированном Энергодаре стреляют из реактивных систем залпового огня в направлении Запорожья.

Кроме того, он предупредил жителей Никополя Днепропетровской области о движении техники оккупантов на противоположной стороне Каховского водохранилища.

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