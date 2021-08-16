Награда изготавливается из золота и выглядит как стилизованный цветок, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О знаке отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил Положение о знаке отличия "Национальная легенда Украины", рисунок этого отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Знак изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" осуществляется указом Главы государства ежегодно по случаю Дня Независимости.

Ее носят на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.

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Автор: Татьяна Герасименко