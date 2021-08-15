Зеленский напомнил, что Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на загадочную смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Telegram.

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов относительно первых результатов расследования обстоятельств смерти городского главы Кривого Рога", - написал он.

Зеленский напомнил, что Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома.

"Уголовное производство открыто безотлагательно", - подчеркнул он.

По его данным, сейчас на месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - написал президент.

Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова.

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Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым - что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года.

Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

По словам Вадима Рабиновича, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.

Автор: Денис Прядко