Глава государства отмечает, что сегодня мир в очередной раз смог убедиться, насколько лживы любые слова, которые звучат из Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление мира.

"Мир сегодня в очередной раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня. Но реальность - это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Он добавил, что в очередной раз подтвердилось, что "только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира".

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир. И я благодарю всех, кто нам помогает защищать независимость Украины", - сказал президент.

Война в Украине - "рождественское перемирие"

Как сообщал УНИАН, 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". В Офисе президента Украины назвали лицемерием объявленное Россией прекращение огня.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что объявление России об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как "и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы". В Пентагоне заявление Путина назвали "пропагандистским трюком" и констатировали нарушение Россией взятого на себя же так называемого "рождественского перемирия".

По данным Генштаба в течение сегодняшнего дня противник нанес авиаудар и совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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