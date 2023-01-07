Зеленский подписал указ о новых санкциях / фото president.gov.ua

В субботу, 7 января, Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

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Актеры и ведущие

  • актер и комик Михаил Галустян; 
  • юморист Евгений Петросян;
  • телеведущая Жанна Бадоева (экс-жена режиссера Алана Бадоева и соведущая передачи "Орел и Решка");
  • телеведущая Дана Борисова;
  • телеведущий Леонид Якубович.

Певцы и музыканты

  • рэпер Баста (Василий Вакуленко);
  • репер и продюссер Влад Топалов;
  • джазмен Игорь Бутман;
  • певец Владимир Пресняков;
  • певица Ирина Аллегрова;
  • певец Дмитрий Билан; 
  • певица Лариса Долина; 
  • певец Филипп Киркоров;
  • певец Сергей Лазарев;
  • певец Александр Буйнов;
  • певец Валерий Дидюля;
  • певец Валерий Кипелов, экс-вокалист группы "Ария";
  • певица Полина Гагарина;
  • певец Родион Газманов;
  • певец Григорий Лепс;
  • певица Лолита Милявская (записывала абстрактные видео о мире, называла войну "спецоперацией" и не осуждала вторжение в Украину);
  • певица Анна Нетребко (после вторжения делала противоречивые заявления за и против Украины, из-за чего потеряла контракты на Западе и в РФ);
  • певец Виктор Рыбин, вокалист группы "Дюна";
  • певица Юлия Савичева;
  • певица Анна Семенович;
  • певица Пелагея;
  • певец Александр Скляр;
  • певица Любовь Успенская;
  • певец Михаил Шуфутинский;
  • продюсер Иосиф Пригожин.

Пропагандисты

  • пропагандист Дмитрий Киселев; 
  • пропагандист и идеолог Александр Дугин;
  • пропагандист Фёдор Лукьянов;
  • пропагандистка Кристина Потупчик;
  • пропагандист Александр Проханов;
  • пропагандист Евгений Сатановский;
  • руководитель RT Маргарита Симоньян.

Актеры и другие знаменитости

  • актер Виктор Добронравов;
  • актер Дмитрий Дюжев;
  • актер Дмитрий Харатьян;
  • актер Виктор Сухоруков;
  • актер Сергей Жигунов;
  • режиссер Никита Михалков (в российском шоу-бизнесе говорят, что он напрямую общался с Путиным. Сейчас режиссер в реанимации);
  • хореограф Алла Духова;
  • дизайнер и блогер Артемий Лебедев;
  • экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук (экс-капитан ФК "Шахтер", после 24 февраля остался в питерском "Зените").

Санкции против России

Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим против агрессора ввели множество санкций.

Последний на этот момент восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября. Сейчас европейцы работают над девятым пакетом ограничений. 5 декабря 2022 года заработали нефтяные санкции ЕС против России.

В прошлом году СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП. В результате были обнаружены священники с российскими паспортами, наличные деньги, российская пропагандистская литература и многое другое. В связи с этим Зеленский приостановил гражданство некоторых священников Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным СМИ, речь идет о 13 священнослужителях.

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