В субботу, 7 января, Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.
Актеры и ведущие
- актер и комик Михаил Галустян;
- юморист Евгений Петросян;
- телеведущая Жанна Бадоева (экс-жена режиссера Алана Бадоева и соведущая передачи "Орел и Решка");
- телеведущая Дана Борисова;
- телеведущий Леонид Якубович.
Певцы и музыканты
- рэпер Баста (Василий Вакуленко);
- репер и продюссер Влад Топалов;
- джазмен Игорь Бутман;
- певец Владимир Пресняков;
- певица Ирина Аллегрова;
- певец Дмитрий Билан;
- певица Лариса Долина;
- певец Филипп Киркоров;
- певец Сергей Лазарев;
- певец Александр Буйнов;
- певец Валерий Дидюля;
- певец Валерий Кипелов, экс-вокалист группы "Ария";
- певица Полина Гагарина;
- певец Родион Газманов;
- певец Григорий Лепс;
- певица Лолита Милявская (записывала абстрактные видео о мире, называла войну "спецоперацией" и не осуждала вторжение в Украину);
- певица Анна Нетребко (после вторжения делала противоречивые заявления за и против Украины, из-за чего потеряла контракты на Западе и в РФ);
- певец Виктор Рыбин, вокалист группы "Дюна";
- певица Юлия Савичева;
- певица Анна Семенович;
- певица Пелагея;
- певец Александр Скляр;
- певица Любовь Успенская;
- певец Михаил Шуфутинский;
- продюсер Иосиф Пригожин.
Пропагандисты
- пропагандист Дмитрий Киселев;
- пропагандист и идеолог Александр Дугин;
- пропагандист Фёдор Лукьянов;
- пропагандистка Кристина Потупчик;
- пропагандист Александр Проханов;
- пропагандист Евгений Сатановский;
- руководитель RT Маргарита Симоньян.
Актеры и другие знаменитости
- актер Виктор Добронравов;
- актер Дмитрий Дюжев;
- актер Дмитрий Харатьян;
- актер Виктор Сухоруков;
- актер Сергей Жигунов;
- режиссер Никита Михалков (в российском шоу-бизнесе говорят, что он напрямую общался с Путиным. Сейчас режиссер в реанимации);
- хореограф Алла Духова;
- дизайнер и блогер Артемий Лебедев;
- экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук (экс-капитан ФК "Шахтер", после 24 февраля остался в питерском "Зените").
Санкции против России
Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим против агрессора ввели множество санкций.
Последний на этот момент восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября. Сейчас европейцы работают над девятым пакетом ограничений. 5 декабря 2022 года заработали нефтяные санкции ЕС против России.
В прошлом году СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП. В результате были обнаружены священники с российскими паспортами, наличные деньги, российская пропагандистская литература и многое другое. В связи с этим Зеленский приостановил гражданство некоторых священников Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным СМИ, речь идет о 13 священнослужителях.