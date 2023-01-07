Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны.

В субботу, 7 января, Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

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Актеры и ведущие

актер и комик Михаил Галустян;

юморист Евгений Петросян;

телеведущая Жанна Бадоева (экс-жена режиссера Алана Бадоева и соведущая передачи "Орел и Решка");

телеведущая Дана Борисова;

телеведущий Леонид Якубович.

Певцы и музыканты

рэпер Баста (Василий Вакуленко);

репер и продюссер Влад Топалов;

джазмен Игорь Бутман;

певец Владимир Пресняков;

певица Ирина Аллегрова;

певец Дмитрий Билан;

певица Лариса Долина;

певец Филипп Киркоров;

певец Сергей Лазарев;

певец Александр Буйнов;

певец Валерий Дидюля;

певец Валерий Кипелов, экс-вокалист группы "Ария";

певица Полина Гагарина;

певец Родион Газманов;

певец Григорий Лепс;

певица Лолита Милявская (записывала абстрактные видео о мире, называла войну "спецоперацией" и не осуждала вторжение в Украину);

певица Анна Нетребко (после вторжения делала противоречивые заявления за и против Украины, из-за чего потеряла контракты на Западе и в РФ);

певец Виктор Рыбин, вокалист группы "Дюна";

певица Юлия Савичева;

певица Анна Семенович;

певица Пелагея;

певец Александр Скляр;

певица Любовь Успенская;

певец Михаил Шуфутинский;

продюсер Иосиф Пригожин.

Пропагандисты

пропагандист Дмитрий Киселев;

пропагандист и идеолог Александр Дугин;

пропагандист Фёдор Лукьянов;

пропагандистка Кристина Потупчик;

пропагандист Александр Проханов;

пропагандист Евгений Сатановский;

руководитель RT Маргарита Симоньян.

Актеры и другие знаменитости

актер Виктор Добронравов;

актер Дмитрий Дюжев;

актер Дмитрий Харатьян;

актер Виктор Сухоруков;

актер Сергей Жигунов;

режиссер Никита Михалков (в российском шоу-бизнесе говорят, что он напрямую общался с Путиным. Сейчас режиссер в реанимации);

хореограф Алла Духова;

дизайнер и блогер Артемий Лебедев;

экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук (экс-капитан ФК "Шахтер", после 24 февраля остался в питерском "Зените").

Санкции против России

Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим против агрессора ввели множество санкций.

Последний на этот момент восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября. Сейчас европейцы работают над девятым пакетом ограничений. 5 декабря 2022 года заработали нефтяные санкции ЕС против России.

В прошлом году СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП. В результате были обнаружены священники с российскими паспортами, наличные деньги, российская пропагандистская литература и многое другое. В связи с этим Зеленский приостановил гражданство некоторых священников Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным СМИ, речь идет о 13 священнослужителях.

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