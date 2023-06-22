Елена Зеленская, в частности, приобрела комиксы для сына.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 июня посетили книжную ярмарку XI Международного фестиваля "Книжный Арсенал".

Как сообщает пресс-служба президента, на нем супруги также приобрели книги. Украинского лидера заинтересовала историческая литература. В частности, Зеленский выбрал книгу Яна Мориса "Почему властвует Запад… по крайней мере, пока ещё" о развитии мировой цивилизации и прогнозы историка относительно будущего.

Первая леди отдала предпочтение художественной и психологической литературе и книгам об исторической фигуре княгини Ольги. Кроме того, она купила для сына комиксы "Дюна: дом Атридов. Книга 1", которые были созданы на основе фантастического романа-приквела к произведению "Дюна" Фрэнка Герберта.

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В целом президентские супруги выбрали такую литературу:

Максим Яковлев "Теории заговоров. Как (не) стать конспирологом"("Вихола").

Александр Михед. "Позывной для Иова. Хроники вторжения" ("Издательство Старого Льва").

Анастасия Левкова. "За Перекопом есть земля" ("Лаборатория").

Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон. "Дюна. Дом Атридов. Книга 1"("РМ").

Сергей Петков "Княгиня Ольга. Династийные тайны правителей Руси"(Издательский дом "АртЕк").

Сергей Петков "Княгиня Ольга. Краеугольный камень церкви и государства" (Издательский дом "АртЕк").

Владимир Вакуленко. "Я превращаюсь... дневник оккупации. Избранные стихи" (Vivat).

Ольга Маслова, Ника Бельская "Когда я наконец высплюсь? Как засыпать и просыпаться с удовольствием" ("Вихола").

Тимоти Снайдер "О Тирании. Двадцать уроков двадцатого века. Графическая версия" ("лодка").

Артем Чех "Кто ты такой?" (Meridian Czernowitz).

Ян Морис "Почему властвует Запад… по крайней мере, пока ещё" ("Клио").

"Telegraf # 2.Креатив в войне" (Telegraf.Design).

Как известно, фестиваль стартовал сегодня вечером и продлится до 25 июня.

Литература и украинцы

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский пока не намерен подписывать законопроект о запрете ввоза русской литературы, поскольку в текущей редакции он противоречит другим законам. В частности, он нарушает права национальных меньшинств.

Повлияю украинцы и на иностранных авторов. Так, американская писательница Элизабет Гилберт, известная благодаря книге "есть, молиться, любить", планировала выпустить новую книгу "снежный лес" о жизни русских в Сибири. Однако после негативной реакции украинцев она отказалась от этой идеи.

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