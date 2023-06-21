Президент сообщил, что сразу два министерства просили его ветировать законопроект.

Президент Владимир Зеленский пока не намерен подписывать законопроект о запрете ввоза российской литературы, поскольку в текущей редакции он противоречит другим законам. В частности, он нарушает права национальных меньшинств.

В мае текущего года на портале Офиса президента появилась петиция с призывом к главе государства подписать законопроект, который запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси. Документ был утвержден Верховной Радой еще в июне прошлого года.

"Издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт продолжает свободно продаваться в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания", – отмечают авторы петиции.

Видео дня

После того, как петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, появился ответ президента на нее. По словам Зеленского, существует ряд "оговорок", которые пока не позволяют подписать закон.

В частности, Министерство юстиции предложило наложить вето на законопроект, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению литературы на русском языке нарушат ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины.

Министерство иностранных дел Украины, хотя и поддерживает идею запрета на распространение российской литературной пропаганды, тоже призывает ветировать документ. В существующей редакции законопроект не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По словам Зеленского, ранее Украина направила европейским партнерам запрос с просьбой дать свою оценку влияния этого закона на перспективы членства в Европейском Союзе.

Законопроект о запрете ввоза российской литературы

19 июня 2022 года Верховная Рада голосами 306 народных депутатов (конституционное большинство) одобрила проект "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, которая касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).

Основной смысл законопроекта заключается в запрете на импорт издательской продукции из Российской Федерации и Беларуси, а также ее ввоз с временно оккупированных территорий Украины. Также законопроект в целом усиливает законодательные ограничения на ввоз и распространение издательской продукции антиукраинского содержания.

В частности, запрещается выпуск, ввоз и распространение в Украине книжных изданий за авторством граждан РФ.

При этом полного запрета на ввоз издательской продукции на русском языке законопроект не предусматривает. То, что не подпадает под указанные ограничения, допускается к распространению при наличии разрешения от государства.

Вас также могут заинтересовать новости: