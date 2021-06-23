Купить билеты можно только онлайн, а посетить мероприятие - во временной промежуток, указанный на билете.

После двух лет перерыва в Киеве в музейном комплексе "Мыстецкий арсенал" на улице Лаврской стартовал 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Как отмечается на сайте мероприятия, из-за пандемии COVID-19 фестиваль перенесли на 23-27 июня 2021 года, он будет проходить в гибридном формате.

Тема 10-го "Книжного Арсенала" - "Оптимисты скептики". Программа состоит из офлайн- и онлайн-мероприятий, мероприятий для детей и подростков, специальной кураторской программы книжного дизайна, музыкальных и других тематических программ.

Также специальную писательскую программу "Вголос. Про себе" планирует представить украинский поэт, прозаик, переводчик и общественный активист Сергей Жадан.

Читайте такжеАнатомия Книжного Арсенала. Фестиваль для умных, который нельзя пропуститьКроме того, в программе фестиваля на 2021 год - известные украинские авторы: Тарас Прохасько, Юрко Издрык, Екатерина Бабкина, Юрий и София Андруховичи, Иван Малкович, Оксана Забужко, Ирина Цилик и другие.

В рамках фестиваля также проведут профессиональную онлайн-программу для издателей и литературных агентов "Литература на экспорт", подведут итоги проекта Pitch Book и конкурса "Лучший книжный дизайн".

Как отмечает ТСН, свои книжные новинки на фестивале будут продавать почти 250 украинских издательств.

Купить билеты можно только онлайн, а посетить мероприятие - лишь во временной промежуток, указанный на билете. При этом пенсионеры, ветераны и дети до 12 лет могут попасть на "Книжный Арсенал" бесплатно.

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Автор: Катерина Комолова