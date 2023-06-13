Элизабет Гилберт заявила, что не хочет добавлять какой-либо боли людям, которые уже ее испытывают.

Американская писательница Элизабет Гилберт, известная благодаря книге "Есть, молиться, любить", планировала выпустить новую книгу "Снежный лес". Новая ее работа о жизни россиян в Сибири.

Однако после негативной реакции украинцев она отказалась от этой затеи. На своей странице в Instagram она сказала, что за последнее время получила очень много сообщений от украинских читателей, которые возмущены и разочарованы тем, что она будет выпускать такую книгу в то время, как они борются с российской агрессией.

"Хочу сказать, что услышала и прочла все сообщения, и отношусь к ним с уважением. Поэтому я снимаю книгу из календаря публикаций. Сейчас не время для публикации этой книги. Я не хочу добавлять какой-либо боли людям, которые уже испытывают и продолжают испытывать тяжелые страдания. Это выбор, который я сделала", - сказала Гилберт.

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Чем известна Элизабет Гилберт

Элизабет Гилберт - автор бестселлера "Есть, молиться, любить", который с декабря 2010 года продержался 185 недель в "Списке бестселлеров по версии The New York Times". По этому роману снят фильм "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс в главной роли. Одним из продюсеров выступил Брэд Питт.

В 1994-2002 года Элизабет была замужем за Майклом Купером. Затем у нее был еще один брак, но тоже нудачный. В 2016 году Гилберт объявила, что встречается со своей подругой Райа Элиас. Однако ее девушка умерла от онкологии. В период болезни Элиас Гилберт писала книгу "Город женщин".

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