Внимание уделили и подготовке к зиме.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсудили защиту инфраструктуры "зернового коридора" и прифронтовых территорий, ряд других актуальных вопросов. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора". Защита прифронтовых территорий", - отметил он.

Кроме того, по словам Зеленского, внимание уделили подготовке к зиме.

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"Доклады премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба. Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.

Атаки РФ на зерновую инфраструктуру Украины

Как известно, в середине июля Россия отказалась продолжать участие в "зерновой сделке" и прибегла к обстрелам украинской портовой и зерновой инфраструктуры с целью ее уничтожения.

Украина сейчас работает с международным сообществом по возобновлению экспорта агропродукции "зерновым коридором" и защите соответствующей инфраструктуры.

Ранее в комментарии журналистам спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что Украина не готова идти на уступки и не поддерживает ослабление каких-либо санкции против Российской Федерации в обмен на восстановление функционирования Черноморской зерновой инициативы, потому что проект доказал свою эффективность.

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