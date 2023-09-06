Правительство, профильные министерства и ведомства и весь энергетический сектор получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрели подготовку украинской энергосистемы к зиме в условиях войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram. "Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций", - сообщил глава государства.

Как отметил Зеленский, "еще есть над чем работать".

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"Все участники процесса получили конкретные задания с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", - подчеркнул президент.

Отопительный сезон во время войны

Как сообщал УНИАН, в правительстве заявляли, что отопительный сезон в Украине будет сложным. Кабмин готовится к возможным сценариям развития событий, чтобы избежать худших.

В Главном управлении разведки Министерства обороны отмечали, что в осенне-зимний период Россия вновь намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в частности энергосистему.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что зимний период в Украине будет сложным из-за безумия российского президента Владимира Путина.

По состоянию на 4 августа 2023 года в НКРЭКУ заявили, что зима будет страшной, поскольку в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы. В результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы на тот момент выполнили лишь на 482 млн грн.

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