Президент подчеркнул, что как у главы государства у него однозначная позиция относительно украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не обменяет свои территории на членство в любом союзе.

В частности, на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы Зеленский подчеркнул, что как у президента у него однозначная позиция по вопросу украинских территорий.

"Крым - это Украина. Мы боремся за Крым и за все другие временно оккупированные украинские территории. Мы не обмениваем наши территории на любое членство в любом союзе", - подчеркнул глава государства.

Война с Россией - готовы ли украинцы к компромиссам

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения определенные публичные лица, в том числе и лидеры других государств, высказывались относительно возможности территориальных уступок со стороны Украины в пользу России для завершения войны. Со временем таких заявлений стало меньше, однако кое-где они звучат до сих пор.

В то же время, недавно в соцопросе украинцы заявили, что не готовы к компромиссам с РФ ради прекращения полномасштабной войны.

В частности, лишь менее 5% опрошенных ради мира готовы уступить наши земли. А 18% респондентов ради прекращения боевых действий готовы уступить будущее членство Украины в НАТО.

Кроме того, относительное большинство наших сограждан - 42% - считают, что Украина должна продолжать воевать, даже если РФ усилит ракетные удары по нашим городам, в результате чего возрастет количество жертв среди мирных людей.

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