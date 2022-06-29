Президент Украины настаивает, что на восточном фланге НАТО не должно быть "серой" зоны.

Президент Владимир Зеленский на саммите НАТО призвал найти Украине место в общем пространстве безопасности.

Об этом глава Украинского государства сказал в выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде.

"Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО. Избавиться от "серой" зоны, гарантировать безопасность можно только вместе с Украиной. Просто подумайте, пожалуйста, сейчас над одним фактом: сегодня страна, которая не является членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете основной угрозой для себя. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россию нужно изолировать, она не должна быть в тех международных структурах, которые сама же хочет уничтожить.

"Не должно быть диалогов, которые не имеют смысла, пока она сама не начнет искать этот диалог. Она должна сама искать диалог, а следовательно, искать мир. И обязательно - ради мира - должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Разве случайно, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, политика открытых дверей НАТО не должна напоминать "старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда ты подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь".

"Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что же тогда еще нужно? Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Либо - неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо - отложенная война России с вами", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что на саммите будет приниматься стратегия альянса, и это прежде всего стратегия безопасности обществ, государств НАТО.

"Стратегия на десять лет. Уже 126 дней полномасштабного вторжения в Украину. Крылатые ракеты, пытки, убийства детей, изнасилование женщин... У нас нет десяти лет. А есть ли они у вас? Действительно ли вы в этом уверены?", - завершил свое выступление президент Украины.

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