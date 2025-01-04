Такой законопроект содержит также ограничения по азартным играм в Украине.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины в карточке законопроекта № 9256-д.

Теперь вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должен быть создан новый уполномоченный орган без коллегиального статуса. Кроме того, должны выбрать министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также законопроект содержит ограничения азартных игр в Украине, а именно:

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определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

В документе также запрещается рекламировать азартные игры. Исключениями может быть реклама на телевидении и радио в ночное время, а в медиа для людей старше 21 года, на платформах и поисковых ресурсах с целевой аудиторией в возрасте от 21 года.

Кроме того, в рекламе запрещается участвовать военным, волонтерам и известным людям, а также использовать тематику, связанную с войной.

Ликвидация КРАИЛ - что известно

Как писал УНИАН, в начале декабря 2024 года Верховная Рада поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, что предусматривает запрет рекламы азартных игр. В частности, согласно законопроекту, будет ликвидирован КРАИЛ и создан вместо него новый орган.

Также сообщалось, что был задержан председатель КРАИЛ Иван Рудого, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

Позже стало известно, что суд избрал меру пресечения главе КРАИЛ в виде содержания под стражей без права на залог. В комментарии для журналистов Рудый заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

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