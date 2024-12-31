Закон был проголосован 20 ноября этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим плен.

Соответствующая информация содержится в карточке закона №12104 на сайте парламента.

Верховная Рада направила принятый законопроект на подпись президенту 20 ноября. 31 декабря глава государства вернул закон с подписью.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября народный депутат Украины Ярослав Железняк информировал, что Верховная Рада Украины проголосовала за предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданским, которые были в российском плену.

Он уточнял, что парламент проголосовал в целом за законопроект с регистрационным номером 12104 об устранении правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. За закон проголосовало 304 народных депутата Украины.

Этот закон предоставляет право на отсрочку от службы в Вооруженных Силах для близких родственников пропавших без вести, а также гражданским, которые находились в плену.

20 ноября Верховная Рада также проголосовала за законопроект об освобождении от военной службы лиц, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

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