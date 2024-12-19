Он будет находиться под стражей до 4 февраля без права внесения залога.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого в виде содержания под стражей без права на залог. Об этом сообщило Суспільне.

Согласно решению суда, Рудый будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года. Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

Сам Рудый в комментарии Суспільному после избрания меры пресечения заявил, что обвинения против него сфабрикованы. На вопрос о том, знал ли он, что компания, которой выдавалась лицензия на осуществление игорного бизнеса, связана с РФ, Рудый ответил, что именно СБУ компетентна предоставлять какие-то комментарии или выводы КРАИЛу относительно того или иного заявителя.

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"И даже если информация войдет от частного источника, или от правоохранителя, эта информация должна быть детально проверена, а у нас нет функции и возможности устанавливать какие-то факты. То есть, мы можем собрать информацию, мы можем ее по принадлежности переслать в компетентные органы и уже руководствуясь их выводами, только после этого мы можем руководствоваться в принятии своих решений", – сказал он.

Задержание главы КРАИЛ

18 декабря источники УНИАН сообщили о задержании главы КРАИЛ Ивана Рудого.

Позже в ГБР официально заявили о задержании руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Отмечалось, что речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Напомним, 4 декабря парламент Украины поддержал усиление контроля за игорным бизнесом, что предусматривает, в частности, запрет рекламы азартных игр. Законопроектом была предусмотрена ликвидация КРАИЛ и создание вместо нее (до 1 апреля 2025 года) нового уполномоченного органа.

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