Партнеры пообещали Украине больше артиллерии, а также совместное производство вооружения.

Президент Владимир Зеленский поделился итогами последних переговоров, отметив, что достигнуты договоренности о новых оборонных пакетах для Украины.

"Несколько итогов по визитам. Главное - есть новые оборонные договоренности, новые пакеты. Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что каждую встречу и каждый день руководство страны использует для того, чтобы можно было добавить больше возможностей нашим воинам.

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"Я благодарю всех партнеров, которые помогают так, как нужно. И вовремя, без задержек", - добавил глава государства.

Он положительно оценил визит в Албанию: "Как всегда, принципиальная поддержка. И не только в том, что касается наших двусторонних отношений, но и в том, как сделать более содержательным диалог с теми государствами, которые пока сдержанны в поддержке. Господин Премьер-министр Рамо, еще раз благодарен".

Глава государства отметил, что во время второго саммита в формате Украина - Юго-Восточная Европа состоялся ряд результативных встреч.

"Были хорошие встречи с представителями Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Сербии. Все детали сейчас публично озвучивать не стоит, но могу сказать: удалось достичь именно того, на что мы и рассчитывали", - отметил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что сегодня провел совещание по евроинтеграции Украины, по отношениям с соседями в Евросоюзе.

"Наш приоритет очевиден: все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое слово, которое звучит, должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов", - подчеркнул президент.

По его словам, этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении.

"Еще весной мы можем начать, сделать первые переговорные шаги. И так же этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями. Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны четко это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного - не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей", - резюмировал Зеленский.

Визит Зеленского в Албанию - детали

Президент Зеленский посетил Албанию, где 28 февраля лидеры государств западных Балкан обсудили предоставление дополнительной помощи Украине. Перед саммитом Зеленский подписал с главой албанского правительства Эди Рамой Договор о дружбе и сотрудничестве. Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", соорганизаторами которого являются президент Украины и премьер Албании, собрал представителей 13 государств.

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