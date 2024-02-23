Дмитрий Кулеба отметил, что он со своим коллегой обсудил также "формулу мира".

Испания намерена передать Украине новый пакет военной помощи. В этот раз украинская армия получит боеприпасы.

"Во время нашей встречи я поблагодарил Хосе Мануэля Альбареса за поддержку и солидарность Испании с Украиной", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х.

Он указал, что Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы.

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Кроме того, дипломаты обсудили "формулу мира" и Глобальный саммит мира в Швейцарии. Также стороны пришли к выводу, вступление Украины в Европейский союз идет по плану.

Помощь от Испании Украине - последние новости

В Испании зааявляли, что передадут Украине дополнительные бронемашины, средства противовоздушной обороны и противокорабельные ракеты.

Кроме того, Мадрид пообещал увеличить до 4 тысяч количество украинских военных, которые пройдут тренировки на территории страны.

В октябре 2023 года Испания приняла решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

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