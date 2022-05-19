Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 197 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом он заявил в видеообращении.
"И, как это уже традиционно, – вечером подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. 5 из них - посмертно", - отметил президент.
Он напомнил, что сегодня вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым ранее присвоил звание "Герой Украины".
В частности, полковнику Сергею Барановскому за мужество и эффективность в боях на Донбассе и полковнику Сергею Мусиенко за личную храбрость и успехи в боях на Харьковщине.
"Вечная слава защитникам и защитницам Украины! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за нашу независимость и свободу. Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.
Ранее УНИАН уже сообщал, что "Бучанского терминатора" похоронили через 80 дней после гибели в бою. Ветеран АТО еще в 2016 году подорвался на мине, потерял ноги и ходил с двумя протезами.
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