Высшую государственную награду президент вручил полковнику Сергею Барановскому за успешные операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

"Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждую из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей… Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего прекрасного государства", - сказал Зеленский.

В частности, высшую государственную награду президент вручил полковнику Сергею Барановскому.

Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное поражение военным объектам российских оккупантов. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.

Зеленский также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружения противника на Харьковском направлении и окрестностях Харькова.

Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило оставить территорию под контролем ВСУ. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава.

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 201 военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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