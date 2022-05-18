С первым погибшим в начале войны защитником Бучи простились только через 80 дней. Владимира Ковальского называли "бучанским терминатором".
6-летний Дмитрий Ковальский после смерти отца на 80-й день пришел на место, где папа погиб. Об этой истории говорится в сюжете ТСН.
В Буче проходили бои с рашистами. Отец Дмитрия одним из первых встал на защиту родного города.
Владимир Ковальский – ветеран АТО. Прошел Майдан, в 2016 году он в составе разведки на Востоке подорвался на мине и потерял конечности двух ног. Мужчина на протезах принял участие в Играх Героев. Его в Буче за протезы, которые он не прятал, называли "бучанским терминатором".
27 февраля после страшного боя с оккупантами раненого Владимира везли в больницу. По дороге он умер.
Дальше был ад оккупации. Тело защитника на двух протезах похоронили в братской могиле в Буче. Но на 80-й день после смерти его шестилетний сын Дмитрий прошел 2 километра по разрушенной Буче пешком с места, где папа погиб, до его могилы.
Мальчик сжимал флаг, которым накрывали отца на прощание, и наконец смог поплакать, потому что до сих пор он держался.
Напомним, в начале апреля 2022 года вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов. Увиденное в пригородах Киева шокировало не только украинцев, но и весь цивилизованный мир. Так, в Буче были обнаружены убитые мирные жители с завязанными за спиной руками.
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