Президент подчеркнул, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине нужно повышать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ко Дню Независимости Украины большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны ее получить.

Читайте такжеУ коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционистКак сообщает пресс-служба

Офиса президента, об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19, которое состоялось под председательством главы государства.

В частности, президент отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - сказал глава государства.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

С начала вакцинальной кампании было привито 759 тыс. 434 человека.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2 тыс. 576 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 090 тыс. 986 человек. Выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 518 тыс. 164. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 077.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров