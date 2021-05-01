Всего Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer в течение года.

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил министр здравоохранения Максим Степанов, который подписал документ от имени государства.

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Отмечается, что заключение этого соглашения стало возможным благодаря «прямому общению» Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

«Президент лично координировал процесс переговоров по поставкам препарата в Украину», - говорится в сообщении.

«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», - доложил Степанов.

Президент поблагодарил гендиректора Pfizer Альберта Бурли, с которым вел личные переговоры, за помощь Украине в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.

Это действительно замечательный результат. Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что нужно активнее объяснять людям важность прививки от коронавируса, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантине.

Когда ожидают поставки вакцины Pfizer

500 тысяч доз Украина получит уже в мае-июне, 4,5 миллиона доз – в июле-сентябре, остальные 15 миллионов доз – в четвертом квартале 2021 года.

К слову, 30 апреля Украина также получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac. В Украину доставили полмиллиона доз вакцины от CoronaVac

Вакцинация в Украине: статистика

С начала кампании прививки получили уже 752 295 украинцев. В частности, 1 дозу – 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260.

За сутки 30 апреля от COVID-19 вакцинировали еще 49 985 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Степанов анонсировал, что Украина в мае получит почти 1 млн доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer.

Он уточнил, что в рамках инициативы COVAX 17-18 мая планируется поставка 473 тысяч доз. Еще до 500 тыс. доз вакцины будут поставлены по прямому контракту.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech - эта вакцина получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках инициативы COVAX 23 апреля в Украину были доставлены более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Светлана Закелова