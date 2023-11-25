Блокирование движения грузовиков через границы между Украиной и Польшей снижает уровень продовольственного экспорта, подчеркнул заместитель министра агрополитики.

Из-за продолжающейся блокады границы польскими перевозчиками в Украине начались проблемы с поставкой топлива. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

В то же время ситуация на границе не является критической для экспорта зерна, отметил чиновник в эфире телемарафона. Украина может экспортировать продовольствие по железной дороге, а также через черноморские и дунайские порты.

При этом Дмитрасевич подчеркнул, что блокирование движения грузовиков через границы между Украиной и Польшей снижает уровень продовольственного экспорта.

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"Нам удается уравновешивать ситуацию. Но мы видим проблемы с таким важным снабжением, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать", – пояснил заместитель главы Минагрополитики.

Блокада границы польскими перевозчиками: это стоит знать

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о пунктах "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребене". Причиной забастовки стала отмена требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы.

Однако этими пунктами пропуска блокада границы не ограничилась. Официальный организатор забастовки Рафал Меклер из ультраправого Национального движения объявил, что с 23 ноября будут блокировать и пункт пропуска "Медика-Шегини". В то же время "Ягодин-Дорогуск" планируют блокировать до февраля 2024 года.

Примечательно, что за этими забастовками, вероятно, стоят спецслужбы РФ – при чем, не только в Польше, но и в Словакии. СМИ выяснили, что Рафал Меклер является представителем ячейки пророссийской партии Konfederacja Wolnośč I Niepodległośč (Конфедерация свободы и независимости) в Люблинском воеводстве. Лидер этой партии выступал за признание Крыма российским, посещал полуостров во время оккупации и встретился с гауляйтером Аксеновым. Среди участников забастовки оказался и студент военного вуза из Беларуси, брат которого служит в беларуской армии.

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