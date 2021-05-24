В Минцифры подтвердили дату введения "паспортов вакцинации".

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «паспорта вакцинации» против коронавирусной болезни в Украине планируют запустить с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

«Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в ЕС», - говорится в сообщении.

"Паспорта вакцинации": что известно

Ранее в мае Федоров уже заявлял, что запуск электронных сертификатов вакцинации против COVID-19 с информацией о том, вакцинирован ли человек и когда, запланирован с 1 июля этого года.

По словам министра, планируется, что украинцы будут иметь два сертификата - внутренний и международный. Он подчеркивал, что международному сертификату предоставляется приоритет и тот разрабатывается на основе опыта других стран.

Позже, 21 мая, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента по введение цифровых COVID-сертификатов с 1 июля.

В частности, послы ЕС выразили единодушную поддержку политической договоренности, достигнутой между Советом ЕС и Европейским парламентом 20 мая по цифровым COVID-сертификатам Евросоюза.

Цель введения сертификатов – способствовать безопасным и свободным путешествиям во время пандемии COVID-19 путем предоставления доказательства, что человек был привит от коронавирусной болезни, получил отрицательный результат теста на COVID-19 или излечился от болезни.

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Автор: Константин Гончаров