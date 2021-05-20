Принятое постановление должно вступить в силу с шестинедельным периодом для выдачи COVID-сертификатов странам, которым понадобится дополнительное время.

Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации против COVID-19 на 1 июля.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

После того, как Еврокомиссия достигла соглашения по внедрению этих сертификатов, нужно, чтобы Европарламент и Совет Европы официально приняли соответствующее постановление. Принятое постановление должно вступить в силу 1 июля 2021 года с шестинедельным периодом для выдачи COVID-сертификатов странам, которым понадобится дополнительное время.

"Параллельно Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку государствам-членам в доработке их национальных решений для выдачи и проверки цифровых COVID-сертификатов, а также оказывать техническую и финансовую поддержку для их внедрения", - заявили в Еврокомиссии.

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Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по covid-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.

20 мая Совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд вакцинированных граждан из третьих стран из-за пандемии коронавируса. Государства-члены ЕС могут отменить ограничения на второстепенные поездки для граждан третьих стран, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, одобренной EMA или ВОЗ для экстренного применения, минимум за 14 дней до прибытия.

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Автор: Денис Прядко