Через Telegram враг запускает много ИПСО.

Большинство украинских военных поддерживает запрет Telegram. Об этом сказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

"Большинство военных, а если брать и командный состав, то абсолютное большинство военных за запрет Telegram во время войны", - подчеркнул он.

По словам нардепа, его использует враг. "Есть очень много каналов, которые подстрекают и дают ИПСО в Украине, которые очень сильно мешают нашим военным вести в том числе военные действия", - подчеркнул Горбенко.

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При этом он добавил, что именно Телеграм-каналы "разгоняют" информацию о противостоянии между работниками ТЦК и военнообязанными.

Дискуссия о запрете Telegram

В Украине уже не раз возникала дискуссия о целесообразности запрета или ограничения работы платформ Тelegram.

Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Telegram является огромной проблемой для Украины, но блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

В мае представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о вероятном российском следе в Telegram. Он отмечал, что владелец - россиянин, как и вся команда разработчиков. Он добавлял, что это оффшорная компания с закрытой структурой собственности, а также существует информация о вероятности размещения части серверов на территории РФ, часть базовой команды, которая была в самом начале, остается в РФ.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он сошел со своего самолета в аэропорту Ле-Бурже. Его задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Дурова обвиняют в создании организованной группы с целью совершения преступлений, караемых лишением свободы на срок не менее пяти лет, в частности, в отношении порнографии, наркотиков.

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