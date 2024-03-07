По словам главы комитета по вопросам свободы слова, стоит выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас "очень недооблагаемый".

Верховная Рада готовит запрос в налоговую службу относительно коммерческой деятельности Telergam-каналов. Об этом в интервью Детектор Медиа рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По его словам, планируется направить запрос в Государственную фискальную службу отдельно по Telergam, "и по тем пабликам, где мы видим много рекламы, экономическую активность".

"Убежден, мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. Поэтому сейчас ключевая история - не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, скорее всего, очень недооблагаемый", - сказал Юрчишин.

Также, по его словам, анонимные каналы должны регистрироваться как медиа.

"Закон о медиа позволяет регистрироваться электронным медиа. ... Анонимность - это безответственность и возможность не быть прозрачными. Свобода слова - это производное от ответственности. Анонимность - это не о свободе слова, это о свободе болтать что угодно и никак за это не отвечать", - добавил депутат.

Запрет Telegram в Украине

На днях в комитете ВР дали оценку запрету Telegram в Украине. По словам главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями.

По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.

Ранее в СНБО ответили на инициативу запретить работу социальной сети Telegram в Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

Он отметил, что необходимо разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО "и дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе".

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