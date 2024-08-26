Знаменитость посвятил пост в своих соцсетях основателю Telegram.

Известный американский рэпер Tekashi 6ix9ine публично обратился к французским правоохранителям, которые задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Звезда рэпа потребовал, чтобы задержанного освободили.

Исполнитель опубликовал в своем Twitter пост, в котором упомянул Дурова. Американец признался, что начал пользоваться Telegram совсем недавно. Однако теперь основателя мессенджера задержали. 6ix9ine требует, чтобы Павла освободили из-под ареста.

"Они арестовали генерального директора Telegram? Освободи моего ниггера Павла, что за фи*ня, я только начал использовать его дер*мо", - написал рэпер через день после ареста Дурова.

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Что известно об аресте Дурова

В субботу, 24 августа, Павла задержали в аэропорту Франции. Это произошло после его возвращения из Азербайджана. Причиной ареста стало то, что он не сотрудничал с правоохранительными органами и не осуществлял надлежащую модерацию Telegram, что делает его соучастником ряда преступлений.

В частности, его обвиняют во владении и распространении изображений детей порнографического характера, в соучастии в бандитском мошенничестве и тому подобное. Дурову грозит от 5 лет лишения свободы. Сейчас основатель Telegram находится под стражей, в отношении его продолжается расследование.

Напомним, ранее в Telegram сделали первое заявление после задержания Дурова. Они уверяют, что ему нечего скрывать.

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