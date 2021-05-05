Ранее сегодня от анонима поступил звонок о якобы заминировании.

В Киеве полиция не обнаружила взрывоопасных предметов во время проверки станции метрополитена "Майдан Незалежности" и одноименной площади.

Читайте такжеПассажир устроил перекур в киевском метро и неадекватно отреагировал на камеру (видео)Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском управлении Национальной полиции города Киева.

В полиции отметили, что проверка на Майдане уже завершилась, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее в столичном метрополитене сообщили, что станция "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход по техническим причинам.

А в полиции рассказали, что проверяют информацию о заминировании Майдана Незалежности. Ориентировочно в 18:20 на спецлинию "102" поступил звонок от анонима. Он не уточнял, что имеет в виду: площадь или станцию метрополитена.

Позже в метрополитене сообщили об открытии станции "Майдан Незалежности" на вход и выход, метро работает в обычном режиме.

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Автор: Таня Поляковская