В Киеве на вход и выход по техническим причинам закрыли станцию метро «Майдан Незалежности».

Читайте такжеПассажир устроил перекур в киевском метро и неадекватно отреагировал на камеру (видео)Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Отмечается, что пересадка работает.

«Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции», - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц