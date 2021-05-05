В Киеве закрыли станцию метро "Майдан Незалежности" / фото УНИАН
В Киеве на вход и выход по техническим причинам закрыли станцию метро «Майдан Незалежности».
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Отмечается, что пересадка работает.
«Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции», - говорится в сообщении.
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