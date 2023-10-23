Водитель отказался везти военного с инвалидностью.

На днях во Львове водитель автобуса №29 отказался подвезти военного, потерявшего ногу. Об этом в Facebook написал пользователь Роман Глушко.

По его словам, инцидент произошел на остановке пл. Мытная.

"Эта гнида не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги. "У меня остановка три минуты, я ждать не буду", - таков был ответ", - утверждает мужчина.

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В своем посте Глушко попросил граждан придать огласку этой истории. В комментариях пользователи спрашивали, почему никто сразу не провел "воспитательную работу" с водителем и не обратился на "горячую линию" Львова.

На что автор сообщения ответил: "Вы все знаете, как работает "горячая линия" и сколько от нее пользы без медийной огласки. Поэтому было принято решение сначала придать медийный резонанс, а потом эта "снежная лавина" сделает свою работу гораздо эффективнее. Второе. К сожалению, в "диалог" с ним вступил только я (никакой поддержки со стороны людей почти не было). Физического доступа к телу также не было (это не маршрутка, оно в капсуле за закрытыми дверями)".

Во Львовском горсовете пообещали УНИАН позже предоставить комментарий по поводу этого инцидента.

В Ривне уволили водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего военного

В Ривне в июне водитель маршрутки отказался бесплатно везти мать погибшего военного. Женщина предъявила удостоверение члена семьи погибшего, которое дает право на бесплатную поездку. Однако водитель ответил, что в автобусе все льготные места уже заняты.

Впоследствии его уволили с работы.

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