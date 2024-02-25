Президент ожидает работы депутатов и ответственности от них.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал рассмотрение Верховной Радой поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Об этом глава государства сказал на пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024".

В частности, у президента спросили, когда он рассчитывает на принятие закона о мобилизации, учитывая около 3 тысяч поправок (на самом деле, их уже более 4 тысяч - УНИАН).

"Что касается закона, в самом вашем вопросе все сложности вы уже сказали - 3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают Украине, что будет дальше", - сказал Зеленский.

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Мобилизационный законопроект

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449). Ко второму чтению будут вноситься поправки.

22 февраля секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что к документу подали более 4 тысяч правок. В частности, в Раде предложили предоставлять отсрочку от мобилизации аспирантам, которые учатся на контракте.

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